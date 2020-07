Furti: ruba due cellulari dalle auto in sosta a Viterbo. Identificato grazie alle telecamere di sorveglianza

31 luglio 2020 a

Nella mattina del 30 luglio, un equipaggio della Squadra Mobile, durante l’espletamento di un servizio di pattugliamento cittadino a bordo di auto civetta, riceveva una nota dalla Sala Operativa che a sua volta riceveva l’indicazione da parte un negoziante di una persona che, poco prima aveva rubato da un’autovettura in sosta.

Gli operatori, dopo aver visionato le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza, riconoscevano l’autore dei fatti indicati, poiché persona già nota per reati specifici.

L’autore del furto veniva rintracciato poco dopo nei pressi della sua abitazione e, dopo una breve attività di indagine, è stato recuperato il telefono cellulare asportato, che nel frattempo era stato ceduto ad altra persona complice.

Durante tale attività è stato altresì recuperato un altro telefono, rubato anch’esso nella stessa mattinata nei pressi del parcheggio di un supermercato.

In particolare quest’ultimo telefono era stato asportato ai danni di un uomo di 89 anni, il quale mostrava tutta la sua gratitudine agli uomini della Polizia di Stato all’atto della riconsegna.

I suddetti venivano entrambi deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto e ricettazione.