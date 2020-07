Mare, albergo a fuoco a Montalto di Castro: partita l'evacuazione del camping vicino

30 luglio 2020 a

Mare, albergo a fuoco a Montalto: partita l'evacuazione del camping vicino.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le altissime fiamme che avvolgono l'Hotel Margherita sul lungomare Harmine a Montalto di Castro. La gente è in strada impaurita. La struttura è vicina al camping Pioneer Etrusco. I vigili del fuco qualche minuto fa, in via precauzionale hanno deciso di far allontanare la gente dal camping.

La situazione è ancora molto critica. Secondo alcuni testimoni le fiamme sarebbero partite da uno dei balconi della facciata ai piani alti del residence nel tardo pomeriggio, per poi divampare violentemente fino ad avvolgere l’intera struttura composta da tre piani.