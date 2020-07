Mare, albergo a fuoco a Montalto di Castro: si tratta dell'Hotel Margherita

30 luglio 2020 a

Un grosso incendio si è sviluppato all’interno dell’ Hotel Margherita, sul lungo mare Harmine alla Marina di Montalto di Castro. Le fiamme, altissime, hanno completamente avvolto la grossa struttura alberghiera, che si trova proprio a ridosso del camping Pioneer Etrusco. Secondo alcuni testimoni le fiamme sarebbero partite da uno dei balconi della facciata ai piani alti del residence nel tardo pomeriggio, per poi divampare violentemente fino ad avvolgere l’intera struttura composta da tre piani. A pochissimi metri si trova il camping all’interno della pineta. Al momento i vigili del fuoco stanno lavorando insieme alla protezione civile per domare l’incendio, presenti sul posto anche le forze dell’ordine e la polizia locale che hanno messo la zona in sicurezza. Non ci sono al momento notizie su eventuali feriti.