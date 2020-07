Oggi in Consiglio la piscina alla Fin, trema la maggioranza

Massimiliano Conti 31 luglio 2020 a

La delibera sulla piscina comunale è un tuffo carpiato in cui il sindaco Giovanni Arena si gioca l'osso del collo. Nonostante il via libera - risicatissimo - della quarta commissione arrivato lunedì scorso, la tenuta della maggioranza e soprattutto del numero legale, questa mattina in consiglio comunale è fortemente a rischio. Tanto che lo stesso sindaco ieri ha voluto di nuovo riunire i suoi per capire su quali numeri potrà contare in aula. La delibera che prevede l'istituzione di un centro federale gestito dalla Federazione Italiana Nuoto all'interno della piscina della Pila sarà il primo punto a essere discusso nell’assise di oggi: nei corridoi del palazzo si parla di esponenti di maggioranza già al mare o colti da improvvisi impegni che potrebbero quindi disertare la seduta, ma la realtà è che i mal di pancia, rispetto a un affidamento alla Fin (per otto anni più eventualmente per altri otto) che il sindaco ha costretto tutti ad ingoiare, attraversano anche Lega, Fratelli d’Italia e la stessa Forza Italia, e non soltanto Fondazione, la quale non ha mai nascosto i propri dubbi (con Gianmaria Santucci) o addirittura la propria assoluta contrarietà (con Sergio Insogna). D'altra parte, con la possibilità di partecipare alle sedute in videoconferenza - e in questi mesi abbiamo visto consiglieri collegarsi dall'automobile, dalla spiaggia o dal giardino di casa - quella dei sopravvenuti impegni è una scusa che non tiene. Tanto più a fronte di una delibera che, come ha rilevato il consigliere del Partito democratico Alvaro Ricci, il sindaco ha voluto trasformare "renzianamente" in un referendum su se stesso. Arena, va detto, ha provato a "blindare" il numero legale sfruttando i contrasti dentro la minoranza che sono emersi nel consiglio comunale di martedì sulla questione derivati. La discussione sul tema, su proposta del sindaco condivisa dall'opposizione, è stata infatti aggiunta all'ordine del giorno della seduta di oggi, subito dopo quella sulla piscina. Giacomo Barelli (Forza civica) formalizzerà la sua proposta di istituire una commissione di inchiesta su una vicenda iniziata con Gabbianelli sindaco ma con il chiaro obiettivo di colpire l'ex assessora al bilancio nonché attuale capogruppo del Partito democratico Luisa Ciambella. D'altra parte, per la minoranza, regolare qualche conto interno potrebbe essere più allettante che affondare Arena disertando la seduta; almeno così spera il primo cittadino. Ma anche in presenza di numero legale l'esito della votazione non è per nulla scontato: astensioni o "disconnessioni" dell'ultimo secondo, stando ai bene informati, sarebbero da mettere nel conto. "Vedremo come si svilupperà il dibattito in aula, se emergeranno elementi di novità o se verranno presentati emendamenti alla delibera dall'opposizione", dichiara da parte sua Santucci, tenendosi dunque le mani libere e facendo capire che voterà nel merito e non certo in base alla disciplina di coalizione.