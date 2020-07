Treni, pendolari: "Da lunedì 3 agosto più corse extraurbane sulla Roma-Viterbo"

30 luglio 2020 a

Da lunedì 3 agosto nuovo orario sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, che resterà in vigore fino al 12 settembre. "Il numero delle corse urbane resta 154 - sottolineano dall'associazione "TrasporrtiAmo" - mentre, aspetto importante, vengono incrementate quelle extraurbane, che passano dalle 24 attuali a 34, così ripartite: 10 corse tra piazzale Flaminio e Catalano; 2 corse tra piazzale Flaminio e Sant'Oreste; 4 corse tra Montebello e Catalano; 14 corse tra Catalano e Viterbo e 4 Corse tra Catalano e Vignanello. Resta invariato l’orario festivo. Il programma prevede l’utilizzo di 14 materiali rotabili e di un numero di turni compatibile con l’attuale organico del personale, nel rispetto di quanto indicato nel documento di valutazione di rischi. In supporto alla ferrovia sarà effettuato servizio automobilistico integrativo per garantire un livello adeguato di offerta nell’intero arco di servizio".

"Con il nuovo programma è stato ripristinato il treno delle ore 20 da Viterbo e inserite un numero tale di corse da togliere dall’isolamento la tratta Catalano‐Viterbo. Inoltre sono stati eleminati gli incroci, elementi destabilizzanti che avevamo contestato, e migliorata la sicurezza nella stazione di Vignanello, diventata sede di giunto obbligatoria. Così come avevamo sostenuto e suggerito anche nelle sedi istituzionali, insieme al Comitato Pendolari e all’Osservatorio Regionale sui Trasporti. L’elaborato - prosegue l'associazione "TrasportiAmo" - rappresenta l’ossatura di ciò che sarà o dovrebbe essere il Nuovo Orario Generale della ferrovia, nell’attesa dell’apertura dei cantieri per la riqualificazione e raddoppio, e rivoluziona concettualmente il modo di concepire l’esercizio, in quanto, specie nella tratta extraurbana, massimizza le risorse attualmente disponibili e armonizza le tracce, collocandole nella fasce orarie indispensabili a garantire la mobilità dei lavoratori e studenti. Un passo importante".

"Siamo lieti che i nostri obiettivi, le nostre idee siano state ascoltate e concretizzate dalla Regione Lazio e dall'Atac, o parte di essa. È una vittoria per l’utenza, non lo nascondiamo, il frutto di un vero e sano percorso partecipativo, nel quale, diciamolo, non sono mancati scontri o provocazioni, sale della democrazia, ma sempre nel rispetto delle Istituzioni e dei ruoli. Fondamentale, arrivati a questo punto, che Astral e le officine aziendali lavorino in stretta sinergia per garantire il numero di materiale rotabile necessario per l’espletamento del servizio giornaliero".