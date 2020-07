Roma, giovane picchiato da poliziotto in borghese

30 luglio 2020 a

a

a

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni e tentata rapina dopo la denuncia presentata da un 23enne vittima di un pestaggio da parte di un poliziotto in borghese dopo un lite in strada a viale Marconi. A coordinare le indagini, condotte dai Carabinieri, è il pm Roberto Felici. L’aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Il ragazzo, dopo essere stato trasportato in ospedale dove i medici gli hanno messo cinque punti al labbro, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Porta Portese, che hanno raccolto la sua denuncia e inviato una prima informativa in Procura. Secondo quanto riferito dal giovane, come riporta oggi il quotidiano Leggo, un’auto con a bordo due agenti in borghese ha affiancato il motorino con a bordo il 23enne e un suo amico. Dopo un diverbio, uno dei poliziotti avrebbe prima preso a schiaffi il ragazzo per poi identificarsi dicendo di essere poliziotti e mostrando il tesserino. Dopo aver ricevuto un pugno in viso, la vittima ha chiamato il 112 e l’agente avrebbe tentato di strappargli via dalle mani il telefonino. Sul posto nel frattempo sono arrivate diverse pattuglie dell’Arma che hanno identificato sia i due agenti che il 23enne e il suo amico.