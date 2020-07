Fabrica di Roma, torna la sagra della pecora

30 luglio 2020 a

A Fabrica di Roma la Sagra della Pecora non può mancare. Ecco quindi che, in completa sicurezza, l’evento più atteso della Tuscia torna ad allietare le serate estive con ottimi piatti e musica live. Per due week end consecutivi 21-22-23 agosto e 28-29-30 agosto nel piazzale delle Vallette si rinnova il tradizionale appuntamento con il gusto, arricchito dalle immancabili novità. A partire dai ravioli di pecora, la new entry dell’edizione 2020. Per il resto la collaudata formula, già sperimentata con successo negli anni precedenti non cambia: prezzi popolari, ottimi piatti e disponibilità di menù gluten free. In menù, oltre agli imperdibili arrosticini, maxi antipasto del pastore con oltre 20 prodotti, tra i quali il lonzino di pecora, gnocchi al castrato e all’amatriciana, ravioli di pecora, pecora alla callara, alla brace e salsicce di pecora, e la rinomata porchetta di pecora. Le serate, allietate da esibizioni di musica live, si svolgeranno nel completo rispetto delle normative anti-covid. L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Matteo e Giustino e patrocinato dal Comune di Fabrica. Info e prenotazioni: 366 2356728 - [email protected]