Un cinghiale a via Vicenza, e pure con un certo senso civico, visto che attraversa la strada vicino alle strisce pedonali. La foto è stata scattata in pieno giorno a Viterbo. L'animale selvatico, dall'aria tranquilla, sembra quasi attendere al suo posto il transito delle auto prima di passare dall'altra parte della via, direzione piazza Crispi. Chissà, forse voleva farsi solo un giretto al centro storico.