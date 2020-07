Droga, arrestato spacciatore di Viterbo

30 luglio 2020 a

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Viterbo, in collaborazione con i carabinieri cinofili del Nucleo di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità, ed hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare un soggetto sospettato di essere uno spacciatore, e durante la perquisizione hanno trovato ben 10 grammi di eroina già divisa in dosi oltre a materiale per confezionare e vendere lo stupefacente; lo spacciatore quindi è stato immediatamente dichiarato in arresto dai carabinieri e tradotto presso le camere di sicurezza della compagnia di Viterbo.