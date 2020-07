Viterbo Santa Rosa, annullato trasporto della Minimacchina del centro storico

30 luglio 2020 a

Annullato il trasporto della Minimacchina del Centro storico. Ad annunciarlo il presidente del comitato Lucio Laureti: "Si sta concludendo lo scenario di un anno molto difficile e questo 2020 lo ricorderemo negli annali della storia mondiale. Non avremmo mai voluto scrivere l’articolo che sancisce purtroppo la combattuta decisione di annullare il trasporto della Minimacchina. Il trasporto del 2019, che è stato attuato in maniera anomala, conseguentemente a condizioni metereologiche avverse. Questo evento ha modificato il tradizionale schema della festa, alterando l’orario di partenza anticipandolo e pregiudicando la premiazione dei nostri mini- facchini. Il Comitato aveva deciso di svolgere le premiazioni presso il palazzo papale durante la manifestazione di “S. Pellegrino in Fiore”, ma il lock down l’ha proibito disdicevolmente anche questa volta".

"Pertanto stiamo vagliando un’altra soluzione per poter finalmente consegnare in sicurezza gli ambiti premi. In questo momento il Comitato Centro Storico è a stretto contatto con il Comune di Viterbo, nella Persona il Sindaco Giovanni Arena, e con la Prefettura di Viterbo, nella Persona Sua Eccellenza il Prefetto Giovanni Bruno, per organizzare un’eventuale esposizione della Minimacchina nel percorso della stessa. Il nostro pensiero durante la discussione di questo provvedimento, si rivolgeva e si rivolge tutt’ora a malincuore alle persone più colpite dalla pandemia e a tutta la popolazione coinvolta direttamente o indirettamente".