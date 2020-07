30 luglio 2020 a

Un motociclista di 28 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale Verentana. Intorno alle 3,30, per cause in corso di accertamento, il centauro avrebbe perso il controllo della moto, all'altezza del supermercato Conad, finendo fuori strada. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Montefiascone e delle stazioni di Marta e Bolsena. Per il giovane, però, non c'è stato nulla da fare.