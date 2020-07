Migranti a Valentano, lo sconcerto del sindaco Bigiotti: "Atto gravissimo"

Veronica Ruggiero 30 luglio 2020 a

a

a

Sono in quarantena precauzionale i circa dieci migranti che nella notte tra martedì e mercoledì sono arrivati a bordo di un pullman al complesso dell’ex convento dei frati minori di Valentano. Luci accese, portone aperto e movimento nel piazzale antistante il santuario della Madonna della Salute intorno alle 3.30 della notte, non sono certo passati inosservati ai cittadini, i quali hanno documentato l’insediamento attraverso fotografie e filmati da condividere sui social.

Sconcertato il sindaco Stefano Bigiotti, che ha dichiarato di essere totalmente all’oscuro della situazione, oltre che contrariato dall’arrivo notturno in sordina.

“Non abbiamo ricevuto alcuna notizia in merito al presunto insediamento di un numero imprecisato di migranti nel complesso dell’ex convento dei frati minori - ha dichiarato il sindaco -. Un atto gravissimo che non consente al Comune di assolvere ai propri obblighi di legge e al primo cittadino di garantire sicurezza ai residenti oltre che agli ospiti della struttura. Inoltre c’è da riflettere sul significato delle affermazioni orgogliosamente rilasciate da Conte, quando sosteneva che il suo governo non lavora con il favore delle tenebre”.

Da quanto si è potuto apprendere, la struttura era ormai chiusa da circa due anni e il precedente locatore aveva anche disdetto i contratti e le utenze. Attualmente la medesima è sotto la gestione di una cooperativa, ma non è chiaro se i migranti rimarranno sul territorio in maniera definitiva o se il prefetto Giovanni Bruno deciderà altrimenti. Attualmente la quarantena è stata imposta agli ospiti in via preventiva per scongiurare ogni possibilità di eventuale diffusione del virus, ma non sono trapelati dati che facciano pensare a casi di Covid conclamati. Nella giornata di ieri la struttura è rimasta sempre chiusa e completamente blindata dall’esterno. Qualche cittadino, incuriosito dalla situazione si è recato sul posto per osservare, mentre qualcun altro per dimostrare sdegno e inveire contro la gestione.

“La preoccupante indiscrezione, sulla possibilità di accogliere a Valentano decine di migranti, era trapelata un paio di giorni fa, con un comunicato stampa del senatore Francesco Battistoni al quale erano seguite dure parole da parte del primo cittadino Valentanese e di alcuni suoi colleghi.