Graduatorie provinciali scuola, nuovo sistema subito in tilt

Falle, malfunzionamenti, improvvise interruzioni, incongruenze tra quanto dichiarato e quanto appare nel pdf finale, modifiche e correzioni in corso d’opera, elementi poco chiari, call center del Miur perennemente intasati: non è stato dei migliori l’esordio delle Gps, le nuove graduatorie provinciali per le supplenze, volute dalla ministra Azzolina nonostante i tempi strettissimi che obbligheranno ora gli uffici scolastici a un tour de force agostano per arrivare al 14 settembre con le cattedre già assegnate.

Nella Tuscia, ricordiamo, sono attese circa 10 mila domande, tra quelle dei 5 mila già iscritti alla precedenti graduatorie di istituto e i laureati che per la prima volta quest'anno tenteranno l’accesso alla scuola. Martedì la piattaforma tramite la quale si devono compilare le domande di iscrizione è andata in tilt mandando nel panico migliaia di docenti precari o aspiranti tali. Dal ministero nessuna spiegazione, ma pare che gli inconvenienti tecnici siano dovuti al sovraccarico di accessi: in pochi giorni sono state oltre 120 mila in tutta Italia le domande già inserite: la scadenza del 6 agosto si avvicina e alla luce dei numerosi disguidi i sindacati hanno già chiesto una proroga.

Proprio i sindacati si trovano in questi giorni a fronteggiare un assalto di supplenti: al momento del black-out di martedì negli uffici della Cisl Scuola di Viterbo erano una trentina gli appuntamenti fissati per la compilazione assistita delle domande.Nel giro di pochi minuti le chat sono esplose tra manifestazioni di rabbia e richieste d’aiuto. Il blocco del sistema ha comportato per i sindacati lo sfalsamento di molti degli appuntamenti programmati: “L’enorme afflusso di istanze - spiegano dalla Cisl Scuola - sta comportando più di un problema. Non mancano purtroppo quelli di funzionalità del sistema informatico cui è affidata la gestione delle domande: emergono incongruenze da correggere, si verificano spesso difficoltà di accesso per sovraccarico, la procedura è tutt’altro che semplice, specie per chi ha più opzioni, e richiede tempi notevoli per la compilazione dei dati richiesti. Alcune tipologie di domande non possono proprio essere inoltrate, mancando al momento funzioni e opzioni necessarie”.