Viaggia senza assicurazione e trasporta un motore rubato: 34enne denunciato a Tarquinia

29 luglio 2020 a

a

a

La Polizia stradale di Viterbo insieme agli agenti del Distaccamento di Tarquinia ha svolto un servizio mirato di controllo della sicurezza stradale utilizzando un apposito strumento in dotazione alla Polizia Stradale denominato “Street Control”. "Questa tecnologia - riporta una nota della Stradale -, legge le targhe dei veicoli e in tempo reale rileva lo stato della revisione e dell’assicurazione ed è così che nella giornata di ieri è stato “beccato” T. A., romano classe 1976, alla guida di un furgone Renault sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Essendo recidivo, allo stesso oltre al sequestro amministrativo del veicolo gli è stata anche ritirata la patente di guida con una sanzione amministrativa complessiva di 1..736 euro. Inoltre, poiché durante il controllo i pattuglianti venivano immediatamente insospettiti dal comportamento nervoso adottato dal conducente e passeggero, si è proceduto al controllo del veicolo trovando tra il carico trasportato un motore, un cambio e delle parti di carrozzeria che da un esame più approfondito, sono risultati appartenuti ad un’autovettura Mini Countryman rubata l'11 luglio. A seguito di quanto accertato il conducente veniva denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione con il conseguente sequestro penale del veicolo e di tutta la merce rinvenuta provento di furto".