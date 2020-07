Viterbo, Comune paga 700 mila euro l'anno di interessi per i derivati. Chiesta commissione d'inchiesta

29 luglio 2020 a

a

a

In Consiglio comunale ha fatto irruzione la vicenda dei 700 mila euro di interessi passivi che il Comune ogni anno paga in più alle banche per la sottoscrizione, durante l’amministrazione Gabbianelli, di titoli derivati finalizzati a ristrutturare i mutui accesi nel corso degli anni precedenti. Di fatto, si trattò di una sorta di “scommessa” (molto in voga in quegli anni in tutta Italia nel solco di quella finanza creativa teorizzata da varie scuole di pensiero prima del crollo delle borse nel 2008) legata all’andamento del mercato, rivelatasi però fallimentare.

A ricostruire i fatti i consiglieri di opposizione Giacomo Barelli (Forza Civica) e Alvaro Ricci (Pd): “L’allora maggioranza di centrodestra investì più di 25 milioni di soldi pubblici in Boc (Buoni ordinari comunali, l’equivalente dei Bot statali). L’operazione di finanza speculativa si rivelò molto onerosa per le casse comunali: a fronte di quei 25 milioni oggi si pagano interessi passivi per 700 mila euro l’anno”. “Ci è stato sempre detto - parole di Barelli - che non era conveniente fare ricorso. Ma ora, al di là delle eventuali responsabilità, è necessario fare chiarezza, spiegando ai cittadini se è possibile risparmiare questi soldi”. Della stessa opinione, per la maggioranza, Gianmaria Santucci.

Tutto, come detto, ruota attorno a una recente sentenza della Cassazione, secondo la quale gli enti locali potrebbero farsi risarcire dalle stesse banche che allora li consigliarono a sottoscrivere i Boc. In particolare, la Suprema Corte, il 12 maggio, ha sentenziato a sezioni unite sul caso, simile in tutto e per tutto a quello di Viterbo, sollevato dal Comune di Cattolica, liberando l’amministrazione romagnola dal vincolo di tre contratti derivati stipulati con una banca nel 2003 e nel 2004. Contratti che vincolavano l’ente locale a pagare interessi negativi fino al 2025. La similitudine con la situazione viterbese è palese, in quanto Palazzo dei Priori, come si sa, deve pagare 700 mila euro l’anno fino al 2026.

In passato, già le giunte successive a quella di Gabbianelli (Giulio Marini e Leonardo Michelini) hanno provato ad affrontare l’argomento, cercando vie di uscita: non se n’è fatto mai nulla, anche per la complessità della materia. “Insieme all’allora ragioniere capo, Stefano Quintarelli - spiega l’assessore al bilancio della giunta Michelini, Luisa Ciambella - facemmo vari incontri con vari consulenti finanziari: volevamo vedere se si poteva intentare una causa contro il contratto per cui il Comune paga ogni anno 700 mila euro di interessi. Purtroppo non c’erano le condizioni: solo per iniziare la controversia avremmo dovuto sborsare 250 mila euro senza avere una discreta probabilità di vincere. A quel punto, decidemmo di lasciar perdere”. “Se ora, alla luce anche della sentenza della Cassazione che dà ragione al Comune di Cattolica - aggiunge l’ex vice sindaca - ci sono margini per fare causa alle banche e vincere, allora sono d’accordo: bisogna provarci. Ma bisogna esserne certi. Da tener conto, nel nostro caso, che il contratto sui derivati del Comune di Viterbo ha come giurisdizione Londra. In ogni caso, sono d’accordo sul fare chiarezza, ricordando però che l’accordo fu fatto nel 2006 e l’allora giunta Gabbianelli fu consigliata sul lato finanziario anche da chi oggi sta all’interno della maggioranza”.

Ieri, non è mancato chi ha chiesto una commissione d’inchiesta per far luce sulla vicenda. Data la delicatezza della materia e vista l’importanza di un potenziale risparmio di 700 mila euro annui per almeno sei anni, si parlerà del caso nel Consiglio comunale di domani, dove già è all’ordine del giorno la vicenda della piscina comunale. Si preannuncia una seduta molto calda.