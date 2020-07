Tarquinia, spiagge libere senza regole. In pochi rispettano le norme sul distanziamento

28 luglio 2020 a

a

a

Spiagge libere prese d’assalto: in pochi però seguono le regole ed anche i controlli latitano. Il distanziamento ed il posizionamento degli ombrelloni non seguono quanto previsto nel regolamento. E poi, bagnanti anche nelle zone interdette, il Cale in condizioni veramente disastrose, cani ovunque, pesca da riva anche durante l’orario di balneazione. Per non parlare poi della pulizia dell’arenile.

Dalle spiagge libere presenti al lido di Tarquinia a Porto Clementino, dalle Saline a San Giorgio e Sant’Agostino la situazione non cambia e non migliora. Eppure il Comune ha investito ingenti risorse (oltre 90 mila euro) per garantire un servizio di steward di spiaggia che dovrebbe controllare il rispetto delle norme anti-covid ed il rispetto delle norme contenute nell’ordinanza comunale.

Nelle spiagge libere, così come negli stabilimenti balneari, gli ombrelloni vanno posizionati mantenendo la distanza minima di tre metri dall’asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si deve mantenere la distanza minima di quattro metri e mezzo. Una distanza raramente rispettata.

Inoltre preoccupa la condizione dell’ex stabilimento balneare, denominato Cale, fino all’anno scorso recintato e oggi chiuso solamente con transenne e nastro bicolore. Oltre ad un evidente problema di decoro pubblico anche un problema di sicurezza. Nonostante il tratto di arenile prospicente sia interdetto alla balneazione, non c’è alcun cartello che ne indichi la prescrizione, così come non c’è alcun controllo; quindi sono diversi i bagnanti che sostano nella spiaggia descritta. Ed il pericolo è soprattutto per i più piccoli, in quanto all’interno del Cale, molte strutture sono a rischio crollo, ferri arrugginiti e calcinacci sono ovunque. Ma chi dovrebbe controllare?

Oltre alle forze dell’ordine, in prima battuta gli steward, visto che il capitolato prevede che “il servizio ha per oggetto l’attività di vigilanza, informazione, controllo degli accessi e controllo del rispetto del distanziamento sociale sulle spiagge libere comunali per l'anno 2020”. Ma c’è di più. Nelle spiagge libere, secondo quanto disposto dall’ordinanza comunale è vietato “condurre e far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio”. E invece sono tantissimi i bagnanti che portano in spiaggia il proprio cagnolino ma visto che gli accessi.

Tutto ciò succede anche perché è stato soppresso dopo tantissimi anni il servizio di assistenza e sicurezza ai bagnanti che garantiva il rispetto delle norme.