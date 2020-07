Bollette acqua, a Borgorose stangata solo per i non residenti

Francesca Sammarco 29 luglio 2020 a

Se la Legge Galli del ’94 aveva teoricamente il suo perché (il ciclo dell’acqua dalla fonte al mare), la sua applicazione fa invece acqua da tutte le parti, tranne che nelle condutture dei cittadini, che si sono visti triplicare le bollette senza nessun miglioramento del servizio. Nel Cicolano se non hai l’autoclave è un terno al lotto, lo è ancora di più nei comuni serviti dall’acquedotto marsicano: Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano. Poi ci sono i non residenti. A Torano di Borgorose questi si rivolgono ad Aps per protestare contro il caro tariffe, invitando tutti gli interessati a firmare la petizione per chiedere la revisione al ribasso delle spese fisse “aumentate di ben 10 volte per i non residenti” dicono. Per aderire il riferimento è Anna Maria Tabacco (3291843185) e al bar di Torano in largo San Sebastiano si può firmare la petizione (allegando copia del documento di identità) e prendere visione della lettera ad Aps. I non residenti protestano: “E’ così che si vuole incentivare la riapertura delle seconde case, vero toccasana per la già depressa economia locale?”.

La lettera è indirizzata per conoscenza anche ad Ato3 (Lazio centrale Rieti), al sindaco di Borgorose Mariano Calisse, ad Arera (sportello per il consumatore Energia e Ambiente) con il seguente oggetto: “Reclamo relativo alle tariffe applicate per la fornitura dell’acqua da Aps agli utenti non residenti del Comune di Borgorose-frazione Torano”. Viene contestato l’importo della quota fissa/anno per i non residenti, pari a circa 10 volte quella dei residenti (62,682169 euro contro 6,569046) e dell’imposta variabile con una differenza ingiustificata rispetto alle tariffe dei residenti; importi che “non hanno riscontro altrove”. Ciò costituisce un’altra tassa su immobili di scarso valore e in località non turistiche. Tra le contestazioni, l’eventuale conteggio dell’aria presente nelle condutture che fa girare i contatori e la mancata lettura iniziale dei consumi effettivi dopo la presa in carica del servizio. Nella lettera si richiede quindi “la riduzione dell’importo della quota fissa, la sua parametrazione alle ridotte ore di erogazione fino a quando il servizio non sarà h24, la riduzione dell’importo della quota variabile”.

