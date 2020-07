Storione di nove chili pescato da un corchianese in un laghetto di Roccasinibalda

28 luglio 2020 a

In un laghetto nei pressi di Roccasinibalda il corchianese Plinio Stellato, grande appassionato di pesca, è riuscito a catturare un bellissimo esemplare di storione. Il pesce pesava ben nove chili ed era lungo circa un metro. Ammirare la sua forma corporea allungata e il muso affusolato è stato uno spettacolo per tutti. Lo storione, noto per le sue carni prelibate e delicate, ha abboccato all’esca dell’amo posizionato a fondo

.“Quando è uscito dall’acqua lo storione - spiega il signor Plinio - sono rimasto molto sorpreso e decisamente contento perché si tratta di un animale davvero meraviglioso. Lo abbiamo fotografato e filmato per poi liberarlo di nuovo tra i flutti per rispetto alla sua vita e alla sua bellezza”.