Moto contro bus Cotral, la vittima è un agricoltore di Civita Castellana

E' Francesco Squitieri la vittima dell'incidente che è avvenuto nel pomeriggio del 27 luglio sulla Molinella nel territorio di Soriano nel Cimino.

Trentatre anni, originario del milanese, era in sella alla Harley Davidson che si è scontrata con un bus della Cotral. L'uomo ha perso la vita sul colpo.

Lavorava come agricoltore in un'azienda di famiglia e per un periodo si è occupato della vendita diretta di prodotti biologici. Erano anni che si era trasferito a Civita Castellana con la famiglia. Diversi i messaggi di cordoglio su Facebook. Erano diverse le persone che lo conoscevano a Civita Castellana. Sulle cause dell'incidente continuano a indagare gli agenti della polizia stradale.