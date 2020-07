Civita Castellana elezioni comunali, dai social parte l'appello per formare una lista civica

Alfredo Parroccini 28 luglio 2020 a

A Civita Castellana c’è grande voglia di una lista civica locale da presentare alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

La conferma viene da facebook, dove ieri è apparso il profilo “Salviamo Civita”, ideato da un gruppo di cittadini che si definiscono stanchi delle esperienze fallimentari in Comune sia delle forze di sinistra che da quelle di destra.

“Stiamo formando una lista civica - spiegano gli ideatori del nuovo soggetto politico - formata da soli cittadini di Civita Castellana che vogliono contribuire a portare nel proprio paese la loro semplice esperienza e restituire il giusto decoro e la giusta qualità di vita che esso merita. Da 20 anni a questa parte i partiti politici che si sono alternati nel guidare il paese, a nostro avviso, hanno tutti fatto regredire questa importante città. Possiamo anche sbagliarci, ma chi la pensa come noi può contattarci e scendere in campo, senza vergogna e senza la paura di non essere all’altezza di farlo, perché coloro che dicevano di esserlo hanno collezionato pessimi risultati”.

“Aspettiamo chi vuole cambiare il modo di amministrare il paese. L’alternativa è - concludono i promotori della lista civica - continuare a riporre la fiducia verso quei partiti politici tradizionali che fino a ieri hanno dimostrato la loro bravura!”.

Il profilo politico on line che invita i civitonici a formare una lista civica, ha già ricevuto numerose visite e like da parte di cittadini incuriositi, ma anche da chi non ama (e lo scrive chiaramente sul web) “questa politica odierna che da decenni arranca su basi obsolete, con personaggi a cui del paese e a livello generale della nostra patria, poco importa; sudditi di generali e colonnelli con poltrone d’oro. Il momento di cambiare è giunto!”.

Se da una parte prende sempre piede e corpo l’idea di una lista civica autonoma, dall’altra rimangono i partiti politici che si stanno organizzando per cercare di ben figurare.

E’ ormai certo che a sinistra, al primo turno (il Partito democratico con Domenico Cancilla Midossio, M5S con Maurizio Selli e Rifondazione comunista con Yuri Cavalieri) ognuno andrà alla conta dei propri consensi, per poi apparentarsi eventualmente al ballottaggio in base a obiettivi condivisi.

Nel centrodestra, invece, tiene ancora banco la discussione sulla scelta e il nome del candidato a sindaco che potrebbe essere Luca Giampieri.

I sondaggi locali - che evidentemente seguono quelli nazionali - indicano il partito di Fratelli d’Italia in grande ascesa, Forza Italia in ripresa e una sonora batosta per la Lega.