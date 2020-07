Viterbo, centro federale nella piscina del Comune. Approvazione con brivido in commissione

28 luglio 2020 a

L’ultimo atto, il passaggio in consiglio comunale, è previsto per venerdì. Ieri intanto l’istituzione di un centro federale nella piscina della Pila ha fatto un altro passo avanti con il via libera della quarta commissione all’affidamento alla Fin. La delibera è passata, è il caso dì dire, per il rotto della cuffia: 6 voti a favore e 5 contrari. Tra questi ultimi quello del consigliere di maggioranza Sergio Insogna, peraltro annunciato: l’esponente di Fondazione si è sempre detto contrario sia alla modifica del regolamento sugli impianti sportivi (del quale ha la paternità) sia all’affidamento diretto alla Federnuoto scavalcando la gara e lo stesso consiglio comunale che un anno fa si era espresso a favore del bando pubblico.

L’opposizione ha lanciato bordate, anche se alcuni consiglieri, vedi il dem Alvaro Ricci, si sono risparmiati molte frecce per scagliarle venerdì in consiglio comunale: non sono quindi da escludere sorprese o imboscate.

Ricci si è limitato a far balenare di nuovo lo spettro della Corte dei conti: “A fronte dei 210 mila euro l’anno che i precedenti gestori versavano tra afffitti e investimenti, alla Fin noi oggi paghiamo anche le bollette di luce, gas e acqua per un totale di 30 mila euro al mese - ha avvertito l'esponente del Pd -. Questo è un danno erariale certo e il consiglio comunale, votando questa delibera, se ne renderà corresponsabile”.

La delibera prevede un affidamento della piscina per 8 anni, rinnovabile per altri 8. Ma la Federnuoto ha facoltà di recedere dopo tre. Ricci già prevede come andrà a finire: la federazione utilizzerà l’impianto per gli allenamenti fino agli europei di nuoto del 2022, in programma a Roma, “e poi ce lo ridarà indietro”. Da parte sua la consigliera di Viterbo 2020 Letizia Chiatti è tornata a sollevare dubbi sulla personalità giuridica pubblica della federazioni sportive, già messa in discussione peraltro da una lettera della SS. Lazio Nuoto: “La materia è ora all'esame della Corte europea, che non si è ancora espressa. Il Comune ha però deciso che la Fin è un ente pubblico. Io ho molti dubbi”, ha detto la consigliera. Lina Delle Monache (Obiettivo comune) ha definito “ridicolo” il canone mensile di mille euro che la Fin, in base alla delibera, verserà al Comune, mentre secondo Insogna con questo affidamento di fatto Palazzo dei Priori rinuncia al suo ruolo nella programmazione sportiva. L'assessore allo sport Marco De Carolis ha provato, in verità in maniera non troppo incisiva, a difendere una scelta politica che, come tutti sanno, è stata voluta dal sindaco Arena e che lo stesso Insogna ha bollato come "un capriccio".