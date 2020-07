27 luglio 2020 a

a

a

Incidente stradale: motociclista di 33 anni morto nello schianto contro un bus.

Si è scontrata contro un bus Cotral la moto condotta dal 33enne che nel primo pomeriggio è morto nell'incidente avvenuto lungo l'Ortana tra Orte e Vitorchiano nel territorio di Soriano nel Cimino. In un primo momento si era parlato di uno scontro con un'automobile, invece, da quello che si è appreso la moto si è scontrata, per cause che sono da accertare, contro un bus. Quando sono arrivati i soccorritori per il centauro non c'era nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere.

La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica.