Muore a 33 anni. Incidente stradale auto contro moto a Soriano nel Cimino

Soriano nel Cimino, auto contro moto: muore un uomo di 33 anni.

Sangue nelle strade della Tuscia. Nel primo pomeriggio del 27 luglio si è verificato un drammatico incidente lungo l'Ortana, tra Soriano nel Cimino e Vitorchiano. Per cause che sono ancora da accertare un'automobile si è scontrata con una moto. Il centauro 33enne è morto. Quando sono arrivati i sanitari del 1118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche la polizia stradale che stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica e per gestire la viabilità nella zona. Come detto, sono in corso accertamenti per capire le cause dello schianto.