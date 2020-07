Body building, Milena Marchini conquista il titolo italiano

27 luglio 2020 a

Milena Marchini ha conquistato il primo posto ai campionati italiani Wabba di body building (la Wabba è la seconda federazione in ordine di importanza al mondo dopo la Ifbb) che si sono disputati domenica scorsa all'hotel Giò di Perugia. Milena ha gareggiato insieme ad altre sette atlete aggiudicandosi il titolo nella categoria bikini over 40. La neo campionessa italiana fa parte del team Biagioni e si allena alla palestra Top Center. Milena Marchini, 48 anni, oltre alla vittoria di domenica, in precedenza aveva centrato titoli italiani in altre 4 federazioni, oltre al successo nel campionato mondiale.