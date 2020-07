Acqua, bollette salate da Talete per consumi stimati. Ondata di proteste

Simone Lupino 27 luglio 2020 a

a

a

Talete, bollette salate per consumi non effettuati. Una nuova ondata di lamentele pronta ad infrangersi sugli uffici della spa che gestisce il servizio idrico nel territorio dell’Ato 1. Le bollette di luglio, relative al secondo trimestre dell’anno, sono da qualche giorno nelle case degli utenti e non sono pochi quelli che, andando a verificare la lettura del proprio contatore con quella riportata sui fogli inviati dalla società, stanno andando su tutte le furie.

Metri cubi di acqua di consumo stimato messi nel conto ma mai usciti dai propri rubinetti, come la lettura del contatore evidenzia. Un fatto che potrebbe anche essere normale, perché spesso vengono inviate bollette con consumo stimato, ma che risulta piuttosto anomalo, e poco gradito, quando in realtà la lettura dell’acqua è stata effettuata dagli addetti a giugno, ma evidentemente ignorata nella fatturazione.

Una realtà segnalata da diversi cittadini che già ad inizio di questa settimana sono pronti a recarsi negli uffici di Talete per trovare una soluzione. “Dovrei pagare, secondo loro, 140 euro di acqua. Quando è arrivata la bolletta, qualche giorno fa, mio marito è andato a riscontrare il consumo nel contatore. Di questi tempi sempre meglio verificare tutto. In bolletta c’erano più di 40 metri cubi che a oggi devo ancora consumare. In realtà sarei a credito, ma Talete mi chiede 140 euro. Ci hanno forse scambiato per una banca? Sono venuti a fare le letture e in questa bolletta ci doveva essere il conguaglio ma non capisco perché così non è. Le famiglie stanno affrontando mesi difficili, dopo il lockdown e la crisi innescata dalla pandemia, anche cento euro possono fare la differenza a fine mese. Lo trovo assurdo”. Questo quanto racconta A. B., una delle tante presunte vittime di questa situazione.

“Non trovo corretto questo modo di gestire le bollette – dice S. L. -. Le persone dovrebbero pagare per quanto effettivamente consumato e non anticipare soldi a una società che gestisce, tra l'altro, un servizio di primaria importanza. Anche perché quando viene fuori che hai consumato meno non ti restituiscono i soldi ma vai a sconto sulle successive bollette”.

In diversi lamentano di non essere riusciti a mettersi in contatto telefonico con Talete. Probabilmente si tratta di un problema legato alla non precisa conoscenza degli orari di apertura al pubblico degli uffici che, lo ricordiamo per spirito di servizio, va dalle 8.30 alle 13.30 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Il numero verde è invece attivo dalle 14 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 12 alle 13.30 il venerdì.