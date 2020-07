Emergenza coronavirus, stanziati 14 milioni e mezzo per la Tuscia. Ecco i contributi per ogni Comune

27 luglio 2020 a

Circa 14.5 milioni per i Comuni della provincia di Viterbo e oltre 2.6 per la Provincia. Sono fondi stanziati dal Governo e ripartiti nei giorni scorsi con un decreto del ministero dell’interno. In totale, la Tuscia ottiene 17 milioni di euro, di cui 3 per la città capoluogo. Per la precisione si tratta del risultato del riparto del fondo di 3.5 miliardi per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali legati all’emergenza coronavirus. Una vera boccata di ossigeno per tutte le amministrazioni locali, quest’anno alle prese con minore entrate da tributi proprio a causa del fermo di molte attività determinato dall’emergenza e dal lungo lockdown.

Questa la ripartizione Comune per Comune come stabilito nel decreto del ministero dell’interno: Acquapendente 462.848, Arlena di Castro 23.733, Bagnoregio 670. 176, Barbarano Romano 42.631, Bassano in Teverina 59.575, Bassano Romano 205.394, Blera 70.019, Bolsena 194.818, Bomarzo 36. 657, Calcata 46.573, Canepina 87.300, Canino 157.693, Capodimonte 111. 700, Capranica 233.055, Caprarola 263.424, Carbognano 72. 918, Castel Sant’Elia 73.731, Castiglione in Teverina 51. 414, Celleno 33.830, Cellere 45.649, Civita Castellana 701.116, Civitella d’Agliano 46.600, Corchiano 77.997, Fabrica di Roma 230.465, Faleria 63.703, Farnese 66.073, Gallese 99.790, Gradoli 51.922, Graffignano 53.388, Grotte di Castro 160.733, Ischia di Castro 143.191, Latera 41.538, Lubriano 41.518, Marta 118.885, Montalto di Castro 729.126, Monte Romano 74.277, Montefiascone 430.802, Monterosi 123.447, Nepi 324.909, Onano 37.749, Oriolo Romano 114.332, Orte 943.398, Piansano 38.232, Proceno 25.586, Ronciglione 359.805, San Lorenzo Nuovo 184.492, Soriano nel Cimino 289.896, Sutri 212.016, Tarquinia 1.026.107, Tessennano 6.207, Tuscania 284.335, Valentano 90.034, Vallerano 75.119, Vasanello 144.543, Vejano 81.413, Vetralla 554.688, Vignanello 157.434, Villa San Giovanni in Tuscia 37.207, Viterbo 3.020.795, Vitorchiano 262.351, Provincia 2.622.610, Comunità montana dei Cimini 2.350.