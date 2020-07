26 luglio 2020 a

Spartan race di Orte a rischio. Gli organizzatori: "Non possiamo confermare le date del 22 e 23 agosto"

A dare la notizia sono gli organizzatori della manifestazione con un post su Facebook. "Data la situazione attuale di emergenza sanitaria causa Covid-19 e relativa estensione del periodo di emergenza imposto nell’ultimo Dpcm, attualmente in vigore, ad oggi non possiamo confermarvi lo svolgimento dell’evento Spartan Orte in programma il prossimo 22-23 agosto. Stiamo lavorando affinché l’evento possa essere svolto al meglio e nel modo più sicuro possibile per voi atleti, volontari e per tutti i membri dello staff organizzativo che saranno coinvolti non solo nei giorni di gara, ma nei circa dodici giorni a noi necessari per allestire, preparare ed organizzare l’evento stesso".

"Abbiamo stilato nuove norme di comportamento e di svolgimento della gara, affinché ci sia il minor rischio di contagio possibile. Le nuove linee guida sono state già trasmesse alle autorità competenti per un controllo ulteriore ed una eventuale modifica – o conferma – delle stesse, da parte loro. Nel caso venissero approvate e quindi venisse confermato l’evento, tali linee guida verranno comunicate agli atleti iscritti all’evento (e una pagina web verrà appositamente creata, affinché sia sempre possibile consultarle) e dovranno obbligatoriamente essere da tutti rispettate, al dettaglio. Naturalmente siamo consapevoli che questa sarà un'impresa impegnativa, ma siamo preparati. Sarà una Spartan diversa, sicuramente più 'ordinata' e con meno presenze – dato il divieto di accesso a pubblico, spettatori e accompagnatori – ma lo facciamo per voi, per assicurarvi un’esperienza controllata, dove nulla verrà lasciato al caso. Faremo tutto il possibile per attuare questo evento unico ad Orte, in modo responsabile, ma nello spirito di una gara Spartan".