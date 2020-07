Ronciglione, il senatore Fusco nomina il nuovo direttivo della Lega. Casano coordinatore

26 luglio 2020 a

E’ Antonino Casano il nuovo coordinatore della Lega Salvini Premier nel Comune di Ronciglione. Insieme a Casano faranno parte del direttivo comunale Emanuele Satriani, Roberto De Lorenzo, Mara Venci e Massimo Aramini.

“Auguro ad Antonino Casano e agli altri componenti del direttivo un buon lavoro”. Così commenta il senatore Umberto Fusco, coordinatore provinciale della Lega a seguito della nomina. “Sono certo che questa nuova squadra, fatta di giovani, saprà attrarre le migliori energie della città di Ronciglione e continuare il lavoro che da tempo si sta portando avanti sul territorio, nell'esclusivo interesse dei cittadini”.

Casano ed il nuovo direttivo, attivi da tempo nella famiglia della Lega, sono già pronti a lavorare per strutturate ancor più il partito nel comune. “Un particolare ringraziamento va al Coordinatore provinciale Sen. Umberto Fusco per la fiducia che ha profuso in me e a tutti gli amici del direttivo Lega Ronciglione con i quali è iniziato questo progetto. Per noi comincia un’entusiasmante esperienza politica incentrata sull'attenzione al territorio ed ai cittadini, con cui cercheremo un continuo confronto, in vista delle elezioni comunali previste nel 2022. Sono molte le criticità che esistono oggi a Ronciglione e abbiamo dunque molto lavoro da fare. Lega Ronciglione è aperta a tutti coloro che credono in questa realtà politica e rivolgiamo pertanto un appello a tutte quelle persone, in particolare ai giovani, che abbiano voglia di farne parte”.