Esodo per il mare, tamponamento a catena sulla strada Dogana per Montalto: due feriti

Lo scontro è avvenuto intorno alle 9,30 del 26 luglio lungo la strada Dogana che collega Tuscania a Montalto di Castro. Per cause che sono ancora da accertare una utilitaria Fiat ha tamponato l'auto che la precedeva in fila per poi essere tamponata a sua volta dalla vettura che era dietro che non è riuscita a fermarsi. Due i feriti con contusioni lievi.

Sul posto gli agenti della polizia locale In ogni caso ci sono stati dei disagi al traffico per il mare per circa un'ora.