Viterbo: picco di consumi di acqua, Talete teme l'emergenza: "Consumatela di meno"

Massimiliano Conti 26 luglio 2020

Da un lato l’assenza di piogge, dall’altro il Covid che ha tolto la voglia di andare in vacanza a molti viterbesi. In mezzo la pessima abitudine di innaffiare i giardini per avere il prato verde anche d’estate. Risultato: anche quest’anno nella Tuscia è scattata l’emergenza idrica, tanto che il direttore generale di Talete Alessandro Fraschetti ha scritto una lettera a tutti i sindaci invitando quelli che non lo hanno ancora fatto a vietare l’utilizzo di acqua per fini impropri. Come appunto quello di innaffiare.

“Negli ultimi giorni - si legge nella lettera di Fraschetti ai sindaci - stiamo registrando elevatissimi picchi di consumo di acqua potabile, dovuti senz’altro sia alle condizioni meteorologiche come alla massiccia presenza di popolazione presso i vostri comuni, probabilmente anche dovuta alla diminuzione degli spostamenti a lungo raggio per vacanze”.

“Ho già emesso l’ordinanza - fa sapere il sindaco di Viterbo Giovanni Arena - anche se il problema dei controlli esiste. Ci appelliamo quindi alla sensibilità dei cittadini perché evitino gli sprechi”.

“Non è un problema di disponibilità di acqua - spiega al Corriere il direttore generale di Talete - ma di picchi di consumo. Se all’ora di pranzo tanti viterbesi tutti insieme tornano a casa e fanno la doccia, se la sera troppi innaffiano il proprio giardino o lavano la macchina, la rete non tiene. Stamani (ieri, ndr) in alcuni quartieri gli appartamenti ai piani più alti lamentavano una scarsa pressione. I cittadini devono capire che l’acqua non è infinita”.

Per lavarsi, sottolinea ancora Fraschetti, basta una doccia di soli cinque minuti: “Usare meno acqua vuol dire anche risparmiare soldi”, aggiunge il direttore del gestore idrico, alludendo vagamente anche alle polemiche ricorrenti sul caro bollette.

D’altra parte, che i viterbesi non siano tra gli utenti più oculati del mondo, lo dicono anche i numeri forniti dal presidente di Talete Andrea Bossola all’indomani del suo insediamento: nella Tuscia si consumano 250 litri di acqua potabile al giorno per abitante, contro una media italiana di 215. In Danimarca il consumo medio è di appena 104 litri. Va detto pure che la rete idrica viterbese sconta la sua obsolescenza, tanto che la dispersione supera il 50%. “Su questo fronte - assicura Alessandro Fraschetti - stiamo intervenendo grazie a dei finanziamenti per la sostituzione delle condotte fatiscenti”.

La situazione in questi giorni è particolarmente critica a Corchiano dove, a seguito delle carenze idriche verificatesi nella sorgente di Cenciano (per Fraschetti dovute in gran parte agli abusi a fini irrigui) il Comune ha chiesto a Talete di certificare la potabilità prima di immettere nell’acquedotto comunale acqua proveniente dal pozzo artesiano di emergenza. “Nonostante tutti i parametri batteriologici, chimici e fisici siano nella norma, la Talete ci mette a conoscenza che il dlgs 31/2001 prevede per le acque di adduzione da fonti esterne, un periodo obbligatorio di monitoraggio di almeno due anni da parte dell’Arpa Lazio”. E proprio nel rispetto di questa norma l’amministrazione ha quindi dovuto emettere un’ordinanza di non potabilità delle acque dell’acquedotto comunale. Sulla vicenda prende però posizione la minoranza, che, tramite l’ex sindaco Bengasi Battisti, chiede di far arrivare in paese le autobotti.