Caffeina, Filippo Rossi in "esilio" a Santa Severa: "A Viterbo non c'è politica culturale"

Da Santa Severa, dove si svolge la quattordicesima edizione di Caffeina, Filippo Rossi guarda a Viterbo tra delusione per l’esilio forzato, ma anche sollievo perché “questa città era diventata faticosa”.

Come vive l’uscita di scena da Viterbo?

“Con tanta delusione, ma anche con uno strano senso di liberazione. La nostra città è stata molto faticosa in questi anni. Personalmente, ho ripetuto fino alla noia diverse cose, ma evidentemente non mi sono fatto capire. E non è un discorso di classe dirigente, ma proprio di cittadini: a San Pellegrino non vedo barricate per l’uscita di scena di Caffeina”.

Caffeina ha perso Viterbo o Viterbo ha perso Caffeina?

“Più la seconda che la prima, però sono vere entrambe. Da viterbese dico che Viterbo ha perso Caffeina. Una storia così non si fa ripartire da zero. Da direttore artistico invece dico che era un matrimonio perfetto. Un centro storico davvero unico e pieno di potenzialità. Purtroppo tutto è accaduto all’interno di un clima che devo definire come restringente”.

Il Covid ha ucciso la cultura a Viterbo?

“Non serviva il Covid per uccidere le iniziative culturali. Bastava l’amministrazione comunale. Infatti, non è che prima della pandemia il Comune tenesse in vita qualcosa. Non è poi neanche questione dell’amministrazione Arena, il discorso ha la coda lunga e va fatto su un arco temporale più vasto. Ci troviamo a vivere in una città che non ha mai avuto una politica culturale e, a questo punto, credo che non l’avrà neanche”. Le opposizioni criticano il fatto che a luglio ancora non è stato definito il cartellone degli eventi estivi. “Ci vuole poco a criticarlo. Vorrei dare una notizia: a luglio è già estate. Se riusciranno, ci sarà qualcosa ad agosto quando Viterbo sarà semi deserta. A quale turismo andremo offrire iniziative e di che tipo saranno? Non capisco la logica di certe decisioni ma in realtà non ho capito niente di come si amministra questo luogo”.

Esce mai per Viterbo? Pensa le stesse cose della campagna 2018 quando cercò di diventare sindaco o qualcosa è cambiato?

“E’ un periodo della mia vita dove mi trovo a girare molto l’Italia e quando torno preferisco rimanere a casa. Ritengo che la politica locale sia stata negli anni piuttosto inutile. Quanto è accaduto c’è stato nonostante le amministrazioni. Dal 2018 a ora non è cambiato nulla, non c’è stato né un miglioramento né un peggioramento”.

Si sente un esiliato?

“Non sono un esiliato, sono uno che è rinato. La mia vita lavorativa è molto migliorata e ho deciso di farmi carico della presidenza di Fondazione Caffeina perché non voglio scappare e sistemare i debiti che ci sono e di cui non facciamo mistero. Lavorativamente questo è il migliore anno della mia vita”.

C'è chi dice che andare a Santa Severa, e quindi via da Viterbo, sia stata una mossa di business. Cosa risponde?

“Che mi fa pena chi ragiona così. Sugli eventi non si fa business, i più fortunati ci tirano fuori uno stipendio. Per Santa Severa Caffeina Group ha partecipato a un bando per un festival in una location meravigliosa, ha fatto un’offerta e ottenuto questa possibilità. Il resto sono le solite inutili chiacchiere”.