Montefiascone, il sindaco scrive a Zingaretti stanco dei troppi disservizi della sanità

Desta indignazione quanto accade presso la farmacia interna dell’ospedale di Montefiascone, aperta due giorni a settimana e solo di mattina nonostante serva tutto il vasto comprensorio dell’Alta Tuscia. Ad essa, dove la Asl ha lasciato una solo dottoressa, si rivolgono i malati cronici che hanno necessità di medicine che, il più delle volte per l’alto costo, non si trovano nei normali canali della distribuzione. Giovedì si è registrata una fila sotto il sole di ore con gente, tra cui molti anziani, che ha accusato malori. La situazione è vergognosa.

Ma in realtà tutta la sanità pubblica del comprensorio, come denunciano i sindaci di Montefiascone e Acquapendente, Massimo Paolini e Angelo Ghinassi, è stata praticamente devastata. Paolini al riguardo ha scritto ora una lettera a Zingaretti e al prefetto, evidenziando i gravissimi disservizi subiti dalla popolazione.

“Negli ultimi anni - dice - purtroppo abbiamo assistito al lento e inesorabile depauperamento dei servizi territoriali. Si è così generato un effetto imbuto verso gli ospedali maggiori (nel nostro caso Belcolle) con lunghe liste d’attesa e affollamento dei pronto soccorso. Con l’emergenza Covid - aggiunge - ci siamo tutti resi conto di quanto sia stata pericolosa questa politica. L’ospedale di Montefiascone, un tempo meta di tante persone bisognose di cure ed esami, prima è diventato un Ppi (punto di pronto intervento), poi è stato declassato a Pat (presidio ambulatoriale territoriale), una struttura dove non operano più i medici ospedalieri addetti all’emergenza, bensì quelli di medicina generale”.

La trasformazione a Pat comporta l’apertura dell’ospedale solo dalle 7 alle 21. Non c’è dunque un servizio notturno. L’infermiere stacca alle 20, tra le 20 alle 21 il medico resta da solo e dalle 21 non c’è più nessuno. “Va ripristinato subito il servizio h 24 - dice Paolini - per evidenti ragioni di sicurezza. Da considerare che il distretto comprende 28 comuni”.

Paolini segnala anche la chiusura del day surgery, attivato nel 2010 prevedendo “molte specialità chirurgiche finalizzate a migliorare l’accessibilità degli utenti, ad abbattere le liste d’attesa e a ottimizzare l’uso delle risorse (posti letto, personale, sale operatorie)”. Nulla invece di tutto ciò: “Si segnala - il sindaco falisco - una grave carenza di infermieri sia nel reparto di geriatria che nel Pat stesso, mentre, a seguito di un concorso bandito dalla Asl per 3 ingegneri clinici, si verifica l’inspiegabile assunzione di 8 di queste figure. Ci sono problemi anche nel servizio di radiologia per carenza di medici a fronte delle oltre 2.500 richieste di esami che non vengono evase”.