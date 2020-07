25 luglio 2020 a

Montalto, fuori strada lungo la Castrense. Ferite tre diciottenni di Canino.

Fuori strada con l'auto sulla Castrense 312, tre ragazze ferite. È successo venerdì nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19, proprio al confine tra i comuni di Montalto di Castro e Canino nei pressi della casa cantoniera. Quattro giovanissime ragazze tutte residenti a Canino, poco più che maggiorenni, sono finite fuori strada mentre rientravano in paese. Da quanto si è potuto apprendere nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Tre le ragazze rimaste ferite nel sinistro, di cui una in maniera più grave, mentre la quarta è rimasta miracolosamente illesa. Resta ancora sconosciuta la dinamica, sulla quale stanno lavorando per fare chiarezza le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montalto di Castro, due mezzi dei vigili del fuoco e tre ambulanze con personale sanitario del 118. Le ragazze ferite sono state trasportate tutte in ospedale per ulteriori accertamenti. La circolazione ha subito forti rallentamenti ed è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei carabinieri.