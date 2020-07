Gradoli, bomba della seconda guerra mondiale nel lago di Bolsena. Recuperata dai sub

25 luglio 2020 a

Gradoli, trovata bomba della seconda guerra mondiale nel Lago di Bolsena.

L'ordigno che è scoperto il 22 luglio è stato scoperto durante un corso da sub nello specchio d'acqua davanti allo stabilimento Tre Gradini. Per giorni l'area è stata interdetta e segnalata con una boa.

La bomba pesa una quarantina di chili ed è stata rimossa grazie all'intervento di una squadra di sub arrivata da Savona e questa mattina affidata gli artificieri che la faranno brillare altrove, nello specifico in una cava, quella in località Filippini a Gradoli, che è stata già individuata. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri, oltre a sommozzatori e artificieri.