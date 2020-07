Viterbo, salta il trasporto della minimacchina del Pilastro. Appuntamento al 2021

25 luglio 2020 a

Rimandato anche il trasporto della Minimacchina del Pilastro. La manifestazione quest’anno avrebbe festeggiato il 50° anniversario.

“Abbiamo affrontato dei mesi duri e difficili - dice il presidente del comitato, Pino Loddo -. Mesi in cui le nostre case sono state per tutti noi l’unica arma vincente per combattere questo terribile e invisibile nemico che si è diffuso in poco tempo in tutto il mondo. Abbiamo agito fino ad ora con responsabilità e buon senso, ma la battaglia ancora non l’abbiamo vinta. Bisogna ancora stringere i denti. Questo anno il nostro comitato avrebbe festeggiato il suo 50º anniversario. Già a metà gennaio avevamo dato il via ai preparativi e all’organizzazione dei vari eventi che avrebbero dovuto interessare tutto il quartiere. Purtroppo, è tutto rimandato al prossimo anno”.

“Usciremo vincenti da questo particolare momento - ancora Loddo - e torneremo nel 2021 a festeggiare tutti insieme per le nostre strade. E quella non sarà solo la festa del nostro 50º anniversario. ‘Semo tutti de n’sentimento’, ma quest’anno sarà dunque un sentimento di buon senso. Adesso attendiamo il 31 luglio, giorno in cui sapremo se l’emergenza sarà prorogata o meno, e appena riusciremo a trovare un accordo con il prefetto e il sindaco e il Sodalizio dei facchini di Santa Rosa forniremo comunicazione di iniziative alternative fatte in sicurezza attinenti comunque alla nostra festa. Abbiamo già sul tavolo delle idee, ci confronteremo con le autorità competenti e il consiglio direttivo e vi terremo aggiornati”.