Litorale, a Montalto servizio econavetta per la raccolta differenziata nelle spiagge libere

Raccolta differenziata, attivato il servizio econavetta a Marina di Montalto.

Nelle scorse settimane ulteriori servizi per la raccolta della differenziata a Montalto Marina. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, è presente al lido una econavetta che effettua una sosta di 30 minuti sul Lungomare Harmine per la raccolta dei rifiuti provenienti da coloro che usufruiscono delle spiagge libere del litorale. Questi gli orari: dalle ore 17:00 alle ore 17:30 la econavetta è presente antistante lo stabilimento balneare Il Tirreno; dalle ore 17:30 alle ore 18:00 tra gli stabilimenti balneari Maremma e Stella Polare; dalle ore 18:00 alle ore 18:30 nell’accesso della spiaggia libera adiacente lo stabilimento balneare dell'Aeronautica Militare; dalle ore 18:30 alle ore 19:00 a piazza del Palombaro.

Nella prossima settimana verrà inoltre avviato il servizio di informazione sulla raccolta della differenziata nei pressi dei Pit (Punto informazione turistica) di Montalto Marina e Pescia Romana. Personale qualificato della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti sarà presente per dare tutte le informazioni e chiarimenti al riguardo.

Per le utenze domestiche a Montalto Marina l'amministrazione comunale ricorda che è presente una bivasca in via delle Vele (incrocio Strada Litoranea) tutte le domeniche dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per il conferimento dell'organico e dell'indifferenziato; per la raccolta di sfalci d'erba e ramaglie, ogni martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al Piazzale del Palombaro e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in via di Scirocco (servizio fino al 31 agosto) è presente uno scarrabile per conferire tali rifiuti.