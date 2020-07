24 luglio 2020 a

Orte, pedone investito da un'auto. Anziano finisce in ospedale

L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 del 24 luglio vicino a via Le Piane. Per cause che sono ancora da accertare un anziano è stato travolto da un'automobile ed è sbalzato a terra dolorante., Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 1118 che hanno disposto il trasferimento dell'uomo ferito al pronto soccorso di Belcolle con un codice rosso per dinamica. L'uomo ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dell'automobilista e delle persone presenti per ricostruire la dinamica dell'indidente avvenuto nella mattinata.