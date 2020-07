Viterbo, consuntivo in commissione. Ricci (Pd): "I soldi ci sono ma il Comune non li spende"

Simone Lupino 23 luglio 2020 a

Con sette voti favorevoli e tre contrari la Commissione bilancio ha approvato il consuntivo 2019 del Comune. Che ha chiuso l’anno con un risultato di amministrazione pari a 78 milioni e 604 mila euro. Scontro acceso sulle risorse rimaste inutilizzate: 5 milioni e 448 mila euro di avanzo libero, oltre a un milione e 746 mila euro per investimenti vincolati. La delibera passerà nei prossimi giorni all’esame del Consiglio.

Critiche da Alvaro Ricci (Pd): “In una situazione così difficile andiamo ad approvare il rendiconto con un mese di ritardo rispetto ai tempi massimi previsti dalla norma. Con le risorse disponibili potevamo aumentare il contrasto alla povertà, fenomeno che purtroppo in questo periodo è andato ad aumentare. Invece niente”. “Il Covid c’è stato per tutti – ha replicato dal canto suo l’assessore Contardo – anche per il Comune, tanto che il governo ha spostato i tempi di approvazione del consuntivo”.

Negativo per Ricci anche il giudizio politico: “Il risultato di amministrazione è passato dai 73 milioni dell’anno scorso ai 78 di oggi. Se fossimo una società per azioni si parlerebbe di cinque milioni di utili. Per un ente pubblico, invece, è il segnale di una attività scarsa. Significa che l’amministrazione non è stata capace di spendere le risorse che aveva a disposizione: sette milioni tra avanzo libero e investimenti. E questo senza avere tra i piedi i lacci dal patto di stabilità con cui invece ha dovuto fare i conti la precedente amministrazione”. Lina Delle Monache ha parlato di “situazione assurda”: “Non capisco come sia possibile trovarsi con un avanzo di oltre 5 milioni. Soldi che sarebbero serviti, e anche tanto, per aiutare le famiglie, i commercianti e le casse del Comune, che tra minori entrate e maggiori uscite non se la passano bene”. Per Patrizia Notaristefano di Viterbo 2020 “il Comune non può continuare a dare la colpa al Covid. Il Paese sta ripartendo, invece sembra che Viterbo faccia comune a sé. Come se si trovasse su un altro pianeta. L’amministrazione deve darsi una svegliata. Bisogna correre, non aspetta sempre il verificarsi degli eventi”.