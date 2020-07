Scuola, a Viterbo in 10 mila in fila per una cattedra da supplente

24 luglio 2020 a

a

a

Per oltre 5 mila docenti viterbesi è ora di aggiornare i propri punteggi. Dalle 15 di mercoledì e fino alle 23.59 del 6 agosto è possibile infatti iscriversi alle nuove Gps, le graduatorie provinciali per le supplenze, che prendono il posto delle vecchie graduatorie di istituto. Un momento molto atteso non solo dai precari che già da anni insegnano, ma anche da tutti i laureati che vogliono fare il loro ingresso nel mondo della scuola. Al di là del concorso ordinario già bandito, le graduatorie provinciali, e quelle di istituto (che non scompaiono), restano al momento il solo canale per salire in cattedra. Aggiungendo coloro che si iscriveranno per la prima volta ai 5 mila già inseriti, è probabile che si possa toccare quota 10 mila. La provincializzazione non è l’unica rivoluzione nelle nuove graduatorie, che avranno validità biennale e non più triennale. L’altra è la digitalizzazione: non si dovranno più portare le domande a mano nella scuola individuata come capofila ma tutta la procedura avverrà in via telematica. Per i sindacati impegnati nell’assistenza dei propri iscritti, questo fine luglio e inizio di agosto sarà dunque un periodo caldissimo. “Per far fronte all’eccezionale affluenza - fa sapere la Cisl Scuola - abbiamo deciso di potenziare la nostra organizzazione”. Nella sede provinciale ai normali orari dal lunedì al venerdì (9-13 e 15-18.30) è stato aggiunto il sabato mattina. Gli appuntamenti vanno fissati telefonicamente (0761.270664). Con la provincializzazione saranno i provveditorati a nominare i docenti sulla base dei posti vacanti al 30 giugno o al 31 agosto: finiscono quindi la roulette delle convocazioni da parte dei singoli istituti e i viaggi della speranza dei precari nei vari istituti della provincia. Tuttavia le vecchie graduatorie di istituto, come detto, non spariscono: nella compilazione delle domande i docenti sono chiamati infatti anche a indicare fino a un massimo di 20 scuole per ogni classe di concorso. Da queste graduatorie attingeranno le segreterie per le supplenze brevi. Le domande si presentano attraverso Istanze on Line-Polis.