Civita Castellana elezioni comunali. Cancilla: "La mia candidatura a sindaco atto d'amore per la città"

Domenico Cancilla Midossi è il candidato a sindaco del Partito Democratico. Cancilla Midossi, 60 anni e noto avvocato, ha ricoperto nel passato cariche istituzionali locali essendo stato dal 1995 al 1999 assessore al Turismo, Cultura e Viabilità della giunta Santini e per due anni anche vicesindaco. Nelle votazioni del 2019 si candidò come consigliere comunale nella lista Pd capitanata da Antonio Remo Zezza.

Come mai ha deciso di candidarsi a sindaco?

“Dopo le dimissioni di Caprioli e il commissariamento del Comune molte persone, non solo del mio partito, mi hanno esortato a compiere questo passo importante e pieno di responsabilità. La mia decisione, condivisa all’unanimità dagli iscritti e dai simpatizzanti del Partito Democratico, è un atto di amore e di servizio nei confronti della mia città che vedo in difficoltà su vari settori”.

Rispetto a venti anni fa quando ricoprì la carica di assessore cosa è cambiato?

“Senza voler attribuire responsabilità amministrative a nessuno, debbo ammettere che Civita Castellana è peggiorata. A livello occupazionale si sono persi molti posti di lavoro, basti pensare alla chiusura delle aziende che producevano stoviglierie; lo sviluppo economico si trova in una fase di stallo e temi delicati come la gestione dell’acqua e dei rifiuti sono ancora da risolvere in maniera definitiva. Per non parlare della incresciosa situazione del centro storico che è praticamente diventato un deserto, con la maggior parte delle attività commerciali che hanno chiuso i battenti. Io voglio dedicare me stesso e la mia esperienza amministrativa e professionale al paese. Secondo la mia opinione il Comune deve cambiare immagine e sostanza. Non deve essere visto e considerato dai cittadini e dalle famiglie come un ostacolo, bensì come un sostegno alle loro esigenze e problemi. Con queste basi si può ripartire”. Nei prossimi giorni il Partito democratico e il suo candidato a sindaco organizzerà degli incontri con le associazioni locali e con I cittadini per integrare I punti del programma elettorale".