Giorgia Meloni domani alla Festa dei patrioti: ecco tutti i presenti a Palombara Sabina

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, venerdì 24 luglio sarà dalle ore 18 alle Terme Sabine di Palombara Sabina. Prende infatti il via la VII edizione della Festa dei patrioti, organizzata da suo partito. Alla manifestazione parteciperanno Francesco Lollobrigida, capogruppo Fdi alla Camera; i parlamentari di Fdi Marco Silvestroni presidente provinciale di Roma di Fratelli d'Italia; Paolo Trancassini, coordinatore regionale del partito nel Lazio; Massimo Ruspandini, Nicola Calandrini e Mauro Rotelli; l’eurodeputato Nicola Procaccini; i consiglieri regionali Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli, Chiara Colosimo, Antonello Aurigemma e Sergio Pirozzi, insieme ai consiglieri della Città metropolitana di Roma Capitale, Andrea Volpi, Micol Grasselli e Giovanni Libanori, ai sindaci e agli amministratori locali di Fratelli d’Italia. Sarà presente il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. Ci saranno, inoltre, Roberta Angelilli, Luciano Ciocchetti e Alfredo Antoniozzi. Musica e gastronomia, ma ovviamente anche politica: l'evento sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide politiche e amministrative. Nel corso della festa saranno premiati coloro che si sono distinti per dedizione alla propria comunità dal punto di vista sociale e imprenditoriale.