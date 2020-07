Piansano, uomo ustionato nell'incendio trasportato in eliambulanza al Gemelli

23 luglio 2020 a

a

a

Piansano, anziano rimane ustionato nell'incendio divampato nel suo terreno.

Il tutto è avvenuto nel primo pomeriggio in una zona di campagna di Piansano dove l'uomo, un settantenne, si era recato per dei lavoretti di sistemazione delle siepi. Da quello che si è appreso avrebbe iniziato a bruciare l'erba secca quando, forse per una folata di vento, ha perso il controllo delle fiamme che si sono allargate a una zona di sterpaglie vicina. Forse nel tentativo di contenere il fuoco l'uomo è rimasto seriamente ustionato tanto che è stato trovato a terra. E' stato soccorso dal 1118 che ha disposto il trasferimento al policlinico Gemelli in codice rosso

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli che si sono occupati di spegnere le fiamme e i carabinieri.