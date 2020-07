Spaccio, arrestati in due a Orte. Sequestrati 40 grammi di marijuana

23 luglio 2020 a

a

a

Nel corso di servizi predisposti per il controllo del territorio, i carabinieri di Orte hanno arrestato un uomo di circa cinquant’anni e un ragazzo poco più che ventenne, di Gallese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito di un’intensa attività d’indagine su entrambi gli arrestati sospettati di aver messo in piedi un giro di spaccio tra i due comuni, i carabinieri di Orte li hanno sottoposti a perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire nell’abitazione del cinquantenne 20 grammi di marijuana, già suddivisa in piccole dosi, mentre nell’abitazione del giovane venivano trovati altri 20 grammi, anch’essa già suddivisa in dosi, bilancino di precisione, denaro contante di piccolo taglio provento di spaccio e altro materiale d’interesse info-investigativo. Al termine della perquisizione tutto il materiale è stato sequestrato e i due uomini sono stati tratti in arresto dai carabinieri e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.