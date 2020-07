Emergenza coronavirus, programmati test sierologici nelle scuole della Tuscia

Simone Lupino 23 luglio 2020 a

a

a

Al via anche nella Tuscia la campagna della Regione intitolata “Scuola sicura”. Come preannunciato da Zingaretti nelle scorse settimane, dopo forze dell’ordine e operatori sanitari, l’indagine di sieroprevalenza sarà infatti estesa a tutto il personale scolastico: docenti, amministrativi e collaboratori. I test che servono a capire se una persona è venuta a contatto con il virus si svolgeranno dal 20 agosto al 13 settembre, vigilia della ripresa delle lezioni. La Asl di Viterbo è già al lavoro da qualche giorno per pianificare al meglio il calendario dei prelievi e definire gli aspetti logistici. Anche in questo caso l’esame si svolgerà su base volontaria Ogni scuola della provincia sta raccogliendo le adesioni alla campagna tra il proprio organico, i dati poi vengono trasmessi in maniera aggregata alla Cittadella della Salute. Nel frattempo si lavora con l’Ufficio scolastico provinciale per concordare le modalità con cui svolgere il test. Al momento sono due le ipotesi prese in considerazione: o presso ambulatori ad hoc, oppure, in base alle esigenze degli istituti, direttamente a scuola, nel caso in cui ci siano le condizioni per poter svolgere in sicurezza i prelievi.

Centomila i test sierologici che la Regione ha messo a disposizione. “Un’iniziativa per dare un’ulteriore sicurezza e tranquillità alle famiglie”, aveva spiegato Zingaretti sulla possibilità che la Regione istituisca delle multe per chi non indossa dispositivi di protezione in luoghi affollati, ha precisato che “per ora non procederemo con un’ordinanza sull'obbligo di mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole”.

Finora, i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4699 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari. Di questi, 85 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1.80%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività al Covid-19. Sul fronte dei contagi la Asl ha comunicato che ieri non è stato accertato nessun nuovo caso: “In totale i casi di positività restano 467 di cui 25 quelli accertati in strutture extra Asl”. Non c’è da registrare neanche nessuna nuova guarigione: “Delle persone refertate positive al Coronavirus una sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute”.

Dall’inizio dell’emergenza Covid, in provincia di Viterbo sono stati effettuati 15383 tamponi, 63 nelle ultime 24. Ad oggi 73 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4031 hanno invece concluso il periodo di isolamento.