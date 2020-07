Consumo del suolo, Civita Castellana tra i primi posti a livello nazionale

Simone Lupino 23 luglio 2020 a

a

a

Metamorfosi in corso per Civita Castellana. Che si trova infatti ai primi posti della classifica nazionale che misura il consumo di suolo, con un incremento di superficie artificiale di 43,6 ettari nel 2019 rispetto all’anno precedente. Una trasformazione che non è dovuta alla realizzazione di nuove fabbriche, di strade o cantieri, ma “soprattutto alla installazione di impianti fotovoltaici a terra”.

E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto Ispra Snpa presentato a Roma, secondo il quale “il consumo di suolo in Italia continua a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate. Nell’ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 57,5 km quadrati, ovvero, in media, circa 16 ettari al giorno. Un incremento che, purtroppo, non mostra segnali di rallentamento e che, in linea con quelli rilevati nel recente pas-sato, fa perdere al nostro Paese quasi due metri quadrati di suolo ogni secondo”. Civita Castellana si posiziona subito ai piedi del podio. In testa c’è Roma (+108 ettari di incremento in un anno), seguita da Uta, un comune in provincia di Cagliari (+58 ettari), e Catania (+48 ettari).

Il dato civitonico incide notevolmente su quello complessivo della Tuscia: più 50,4 ettari di suolo consumato nel 2019, per un totale di 16.294 ettari coperti. A scorrere la classifica provinciale si trovano gli altri paesi con aumenti minimi, per arrivare fino allo zero: Montalto di Castro (+1,51), Nepi (+0.74), Fabrica di Roma (+0,72), Celleno (+0,54), Capranica (+0,53). C’è anche chi inverte la tendenza, come Sutri, dove in un anno, anche se di poco, il consumo di suolo ha fatto registrare il segno negativo: -0,07 ettari. Nel Lazio la Tuscia viene subito dopo la provincia di Roma (+183,4 ettari). Molto più lontane Rieti (+27,9 ettari), Latina (+17,9) e Frosinone, (+8.7).