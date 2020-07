Civita Castellana, i lupi continuano a fare paura: sbranato un cinghiale

Alfredo Parroccini 23 luglio 2020 a

La mattanza dei lupi continua senza sosta. Questa volta i famelici canidi sono riusciti a catturare e a sbranare un cinghiale i cui resti sono stati ritrovati, per caso, da un gruppo di cavalieri a passeggio lungo un sentiero in località San Francesco a ridosso del centro abitato di Civita Castellana.

L’uccisione del cinghiale conferma che i lupi o cani lupi cecoslovacchi, abbandonati da qualche padrone (come alcuni ritengono che siano), si aggirano affamati nella zona di Quartaccio dove sono stati avvistati più volte, anche da automobilisti in transito lungo la strada che collega Civita Castellana a Fabrica di Roma. La presenza di questi predatori sta destando molta preoccupazione tra la popolazione locale perché gli attacchi agli animali domestici di chi vive in campagna sono diventati frequenti e continui. Oltre alle pecore e alle capre uccise nei giorni scorsi (oltre dieci), si teme anche per la vita e l’incolumità di altri animali come cavalli e mucche.

L’uccisione del cinghiale in località San Francesco è stata accolta con favore da molti cittadini, agricoltori e pastori, dato che il ripopolamento dei lupi è avvenuto volutamente, anche recentemente, proprio per contrastare la proliferazione esponenziale dei cinghiali che, per la loro voracità, stanno causando agli imprenditori agricoli danni enormi.