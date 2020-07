Lupi vicino alle case fanno strage di pecore nelle campagne di Civita Castellana

Alfredo Parroccini 22 luglio 2020 a

Tornano i lupi nelle campagne di Civita Castellana e compiono un’altra strage di ovini. L’ultimo brutale episodio è avvenuto domenica mattina all’interno di un podere situato in località Quartaccio. Si tratta della terza strage di pecore che i lupi hanno portato a termine nel giro di dieci giorni. Gli altri due assalti si sono verificati in una proprietà ubicata in via della Carraccia causando la morte di sei pecore.

Questa volta i famelici predatori hanno ucciso altri cinque capi: tre pecore, un montone e una capra. Tutte le vittime sono state azzannate al collo e non hanno avuto scampo. Altre pecore del gregge sono riuscite a fuggire allo scempio, ma alcune di esse sono state azzannate violentemente riportando vistose ferite al corpo. La frequenza con la quale i lupi stanno attaccando le greggi dei pastori e di famiglie private che accudiscono e allevano gli ovini come docili animali domestici, sta diventando un fenomeno davvero preoccupante. Una escalation di sangue e di animali uccisi mai registrata nel passato. Secondo alcune testimonianze, il branco di canidi famelici, che sono stati anche fotografati da alcuni proprietari di terreni, sarebbe formato da almeno quattro esemplari.

C’è chi è sicuro che siano lupi veri e propri, mentre per altri sono cani randagi che gli assomigliano parecchio. Si parla dei famosi cani lupi cecoslovacchi. Cani solidi e ben strutturati, di taglia medio-grande, che ricordano in tutto e per tutto i “cugini” lupi. I cani lupi cecoslovacchi sarebbero stati abbandonati dai loro padroni come spesso succede, purtroppo, in questo periodo estivo, oppure sono riusciti a scappare via da qualche abitazione.

Fatto sta che adesso il branco è libero e compie continue razzie nel territorio compreso tra i Comuni di Civita Castellana, Fabrica di Roma e Corchiano. In forte allarme, oltre ai pastori di pecore e alle famiglie che abitano in campagna, sono anche gli allevatori di mucche e i proprietari di cavalli.

“Considerate le ripetute stragi di questi giorni - dichiarano le persone che hanno subìto le uccisioni di pecore e capre - sarebbe opportuno che le autorità preposte al controllo del territorio prendessero seri ed efficaci provvedimenti contro i lupi o cani randagi che siano. Occorre organizzare una battuta per catturarli vivi o, in caso estremo, se ritenuti troppo pericolosi e incontrollabili, per abbatterli”. Soprattutto provvedimenti tempestivi visti i frequenti episodi che si sono verificati.