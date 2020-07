Viterbo, iniziate le indagini geologiche per la Strada Fonte

21 luglio 2020 a

Strada Fonte, iniziate le indagini geologiche. Sul posto, l’assessore ai lavori pubblici negli ex comuni Elpidio Micci, che fornisce alcuni aggiornamenti in merito alla strada che conduce alle zone più periferiche di San Martino e Tobia.

“Come ho avuto già modo di spiegare in più occasioni, la chiusura di strada Fonte, risalente allo scorso novembre, è legata a motivi di sicurezza e a verifiche, a seguito del distaccamento di alcuni massi. Dopo un primo intervento di pulizia del costone e distacco dei massi più superficiali, si è manifestata la necessità di approfondire la valutazione della stabilità del versante con sondaggi e prove di tipo geologico. Ora sono in corso le indagini geologiche per valutare la consistenza e la stratigrafia dell’ammasso roccioso. Una volta concluse capiremo l’entità e le tempistiche dell’intervento che consentirà il risanamento dell’intero costone e quindi la messa in sicurezza della strada. Subito dopo si potrà procedere alla riapertura al traffico”, ha detto l'assessore.