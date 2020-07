Scontro sulla Supestrada, coinvolta una famiglia che andava in vacanza | FOTO

21 luglio 2020 a

Scontro sulla Supestrada, coinvolta una famiglia che andava in vacanza. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 20 luglio all' altezza dello svincolo Cinelli due auto Una Renault Megane bianca a bordo una famiglia ( padre madre figlio) ha tamponato una Citroen Saxo con a bordo una donna..

Le auto hanno carambiolato girandosi varie volte. C'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere che poi è stata trasferita in condizioni serie all'ospedale di Civitavecchia. Sul posto i carabinieri di Viterbo insieme a quelli di Vetralla e alla polizia stradale. Illesa la famiglia che andava in vacanza.