Viterbo, tamponamento tra tre auto lungo la Supestrada. Rallentamenti alla circolazione

21 luglio 2020

Tamponamento tra tre auto lungo la Supestrada. Rallentamenti alla circolazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9,15 sulla Supestrada Viterbo-Orte tra le uscite di Bagnaia e quella per Montefiascone. Per cause che sono ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate coinvolgendo poi nella carambola una terza utilitaria. Fortunatamente tutti i tre conducenti sono rimasti illesi. Solo tanto spavento. In ogni caso le auto sono rimaste lungo la strada e c'è stato bisogno dell'intervento della polizia stradale e dei vigili del fuoco per rimuoverle. Si sono verificati dei rallentamenti al traffico in direzione del capoluogo. La situazione è tornata alla normalità nella tarda mattinata.